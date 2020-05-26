Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.

По словам Пескова, после получения положительного теста на инфекцию в первую очередь он испытал чувство досады из-за безрезультатности жестких карантинных мер, которые им и его семьей соблюдались в течение четырех-пяти недель.

Представитель Кремля рассказал, что надеялся переболеть «по легкому, бессимптомному сценарию». Песков признался, что его также охватило чувство страха. «Что если это не пойдет по легкому сценарию?» — написал он.

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Также в колонке Песков отметил эффективность ограничительных мер, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, решения президента России Владимира Путина «опирались на абсолютно трезвый научный подход». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что развитием ситуации была доказана верность принятых и принимаемых в настоящий момент решений.

Песков заявил, что не следует оценивать «гипертрофированно» влияние эпидемии. «И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», — отметил он.

О заражении представителя Кремля стало известно 12 мая. Тогда же диагноз подтвердился у жены пресс-секретаря президента России фигуристки Татьяны Навки. Помимо Пескова, коронавирус обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.

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