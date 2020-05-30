Песков пообещал сбрить бороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вернется к старому образу и сбреет отпущенную бороду перед тем, как снова выйдет на работу в офис. Об этом в субботу, 30 мая, он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Instagram-аккаунте журналист Павел Зарубин.

По словам Пескова, его пятилетняя дочь Надя попросила возвратиться к старому образу без бороды. Он также отметил, что как только заразился коронавирусной инфекцией, решил начать отращивать бороду, чтобы позже избавиться от нее и ознаменовать этим победу над болезнью «и де-факто, и де-юре».

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что в последнее время похудел, но его борода смогла компенсировать такие изменения.

Накануне сообщалось, что пресс-секретарь президента России во время режима самоизоляции отпустил бороду. Запись с новым образом Пескова попала в интернет. На ролике показано, как он вместе с супругой Татьяной Навкой сажает на своем участке черешню в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес». На вопрос о том, сменил ли он имидж на время самоизоляции или опять на спор, Песков ответил, что сделал это «на время коронавируса». «Никакой это не имидж. Просто не брился», — пояснил он.

Отмечается также, что в последний раз Песков изменил свой образ в 2014 году. В тот момент пресс-секретарь поспорил с дочерью, что сбреет усы, если она успешно напишет экзамены ЕГЭ. Усы представителя Кремля стали настолько популярными, что для них создали специальный блог в Twitter «Усы Пескова».

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