Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свой новый образ после того, как были опубликованы кадры, на которых он предстал с отпущенной бородой. Он рассказал об этом РИА Новости.

На вопрос о том, сменил ли он имидж на время самоизоляции или опять на спор, Песков ответил, что сделал это «на время коронавируса». «Никакой это не имидж. Просто не брился», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Песков во время режима самоизоляции отпустил бороду. Появилось видео, на котором пресс-секретарь с семьей сажает дерево. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание на изменения во внешнем виде Пескова.

В последний раз на смену имиджа Пескова обращали внимание в 2014 году — тогда пресс-секретарь сбрил усы на спор с дочерью. Однако спустя уже две недели представитель Кремля объявил, что снова отращивает усы. «Хотел их сбрить — я сбрил, но я же не обещал дочке ходить без усов», — объяснил он.

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