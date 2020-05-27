Песков ответил на вопрос о выходном дне 24 июня

День парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос о 24 июня. Его цитирует ТАСС в среду, 27 мая.

Представитель Кремля также проинформировал, что пока решений о дате проведения голосования по поправкам к Конституции не принималось.

26 мая президент Владимир Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России. Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что среду, 24 июня, планируют сделать выходным днем.

9 мая парад не состоялся из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением нового коронавируса. Вместо обычных парадов в российских городах прошли авиационные. Помимо этого, состоялись несколько дистанционных и онлайн-акций, также были проведены традиционные для Дня Победы салюты. Между тем накануне эксперты заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом на территории РФ.

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