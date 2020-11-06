Медсестра российской больницы оттаскала ребенка за волосы и попала на видео

В Новосибирской области медсестра клинической туберкулезной больницы оттаскала ребенка за волосы и силой швырнула на кровать. Пациентка больницы стала очевидцем произошедшего и сняла это на видео. Ролик выложен в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как женщина заводит ребенка в палату. Затем она подходит к больничной койке и, держа ребенка за волосы, поднимает его в воздух и укладывает в постель. После этого медсестра наклоняется над ребенком и что-то ему говорит, затем накрывает одеялом и уходит.

По словам пациентки, которая выложила видео в сеть, это не первый подобный случай в больнице. «Я как-то проснулась от шума в палате и решила заглянуть, что там [в соседней палате] произошло, может, упал кто, ударился. Увидела, что бежит девочка, и медсестра, которая на видео, ловит ребенка за волосы и бьет по лицу», — написала женщина. По ее словам, в соседней палате лежат дети «либо просто без родителей, либо из детского дома».

После публикации ролика медсестру отстранили от работы. Уже готовится приказ о ее увольнении, заявили РИА Новости в Минздраве Новосибирской области. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по факту публикации видео.

Ранее стало известно о воспитательнице детсада из Новодвинска Архангельской области, которая не только таскала детей за волосы, но и оставляла их одних в комнате для игр и заливала шприцем воду в ухо одного из воспитанников в качестве наказания. Ее издевательства продолжались на протяжении четырех месяцев. Руководство детсада бездействовало и не рассказывало о фактах насилия.