Воспитательница российского детсада таскала детей за волосы

В Новодвинске Архангельской области воспитательница одного из местных детских садов таскала детей за волосы, оставляла их одних в комнате для игр и заливала шприцем воду в ухо одного из воспитанников в качестве наказания. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Издевательства 32-летней Елены Помонаревой продолжались на протяжении четырех месяцев — с января по апрель 2019 года. Установлено, что в этот период она неоднократно хватала детей за волосы и силой усаживала на стул или отводила в игровую комнату. Одну девочку она ударила ладонью по лицу и ущипнула за щеку, мальчику заливала воду в ухо с помощью шприца. Руководство детсада бездействовало и не сообщало о фактах насилия.

В отношении воспитательницы утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в неоднократном жестоком обращении с детьми.

Ранее стало известно, что сотрудница элитного детского сада под Троицком наказывала детей, запирая их в туалете без света. Месяц пребывания ребенка в таком дошкольном учреждении обходился родителям в 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что у воспитательницы нет педагогического образования, а у детсада — лицензии.

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