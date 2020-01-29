В российском детсаду няня назвала детей маленькими мерзавцами и попала на видео

В одном из детских садов Костромы няня во время завтрака накричала на детей и назвала их маленькими мерзавцами. Общение женщины с воспитанниками сняли на видео, которое появилось во «ВКонтакте». Проводится проверка, сообщает издание K1NEWS.RU.

По информации издания, ролик сняла мать одного из воспитанников. «Так, маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике? Чтоб потом не было такого, что нет полотенца!» — возмущается женщина на видео. С детьми она говорит на повышенных тонах, заявляя, что у нее «плохое настроение».

По словам начальника отдела реализации программ дошкольного образования Оксаны Турыгиной, женщина работает в детсаду на протяжении пяти лет. «Нареканий за это время на нее не было», — отметила она, подчеркнув, что не пытается оправдать ее поведение. Вместе с тем Турыгина отметила, что воспитательница является многодетной матерью.

По факту инцидента проводится проверка. «После того, как будут взяты все объяснения, уже можно делать выводы», — заключила Турыгина.

Ранее сообщалось о воспитательнице элитного детского сада под Троицком Московской области, которая наказывала детей, запирая их в туалете без света. По словам матери одного из пострадавших воспитанников, ее пятилетний сын просыпался по ночам и плакал, начал заикаться и мочиться в постель. Ребенок рассказал родителям, что педагог заталкивала его в туалетную комнату, выключала свет и было очень страшно.

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