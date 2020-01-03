В России воспитательница швырнула ребенка на репетиции новогоднего утренника

В России воспитательница швырнула ребенка на пол во время репетиции новогоднего утренника. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «Регион-116 | Казань» во «ВКонтакте».

Происшествие случилось в детском саду №8 города Арск в Татарстане. На кадрах видно, как воспитательница грубо толкает мальчика, он падает на пол, потом она сажает его за парту. Остальные дети тем временем репетируют танец под музыку.

В администрации Арского района сообщили, что воспитательницу группы уволили, с музыкальным работником досрочно расторгли договор, заведующую отстранили на время расследования.

Как сообщает газета «Вечерняя Казань», проверку проводит прокуратура.

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