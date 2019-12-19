В московском детсаду разрисовали детей зеленкой из-за синяка у одного мальчика

В Москве воспитательница детского сада разрисовала зеленкой половину детей из своей группы, чтобы скрыть синяк одного мальчика. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в дошкольном отделении школы №1241. Воспитатель хотела успокоить непослушного мальчика и с силой схватила его за плечо, оставив синяк. Заметив травму, женщина решила избавиться от следов и предложила всей группе поиграть в «раскраски» и разрисовала детей зеленкой. Однако родители малыша все же заметили кровоподтек и обратились в администрацию учебного заведения.

Воспитателя временно отстранили от работы. Как рассказал директор школы Антон Алексеев, с ребенком все в порядке, он продолжает посещать занятия.

В ноябре сообщалось о воспитательнице в одном из детских садов Омска, которая заставила детей доставать игрушки из унитаза голыми руками. Так женщина решила проучить дошкольников, чтобы те не разбрасывали свои вещи. Она не стала отрицать свою вину и написала заявление на увольнение.

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