Российская воспитательница заставила детей доставать игрушки из унитаза

В одном из детских садов Омска воспитательница вынудила детей прервать обед и заставила их голыми руками доставать из унитаза игрушки. Об этом рассказал отец одного из воспитанников Никита Мисюров на своей странице в Facebook, но вскоре удалил пост. Его слова приводит издание «Новый Омск».

По словам местного жителя, доставать и мыть игрушки педагог заставила его пятилетнего сына с другом. Он уточнил, что воспитательница решила таким образом наказать детей, бросивших игрушки в унитаз.

Кроме того, по словам Мисюрова, женщина не в первый раз применяет к детям подобные методы воспитания. «У воспитательницы дочка, но пацанам она (...) запрещает носиться перед физкультурой, сидеть смирно, катать машинки с горки на площадке — отбирает, орет постоянно и на родителей в том числе», — написал он.

По информации издания NGS55.ru, в местном департаменте образования провели проверку по факту публикации в Facebook и пришли к выводу, что воспитательница детского сада действительно заставила детей вылавливать игрушки из унитаза, в то время как остальные воспитанники обедали. «Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения», — сообщили в департаменте.

Ранее, в октябре, в Кирове местные жители пожаловались на одну из воспитательниц детского сада, которая оскорбляет детей и наносит им травмы. По их словам, педагог схватила одного из мальчиков за волосы и назвала дебилом. На следующий день воспитательница якобы силой удерживала на стуле находящегося в истерике ребенка, а также кричала на него и называла нерусским. Как утверждают авторы жалобы, воспитательница говорила детям, что они плохо поступают, рассказывая о происходящем в саду дома. Следственный комитет проводит проверку.

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