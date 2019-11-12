Российская воспитательница утонула в бассейне детского сада

Воспитательница одного из детских садов Башкирии утонула в бассейне. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел еще 8 ноября. По одной из версий, 51-летняя женщина поскользнулась, ударилась головой и упала в воду. Спустя несколько минут ее нашел охранник. Воспитательницу доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась на следующий день.

Следственный комитет по Башкирии начал доследственную проверку, проводятся судебные экспертизы.

6 ноября стало известно, что россиянка утонула в горах семечек. Сотрудница предприятия «Саринский элеватор» на станции Сара в Оренбургской области упала в заполненный семенами подсолнечника металлический короб, ее затянуло в воронку, по которой подавались семена, и она задохнулась.

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