В России бабушка упала в загадочную яму с кипятком

В Новосибирске бабушка 89 лет провалилась в яму с кипятком на плохо освещенной улице и получила ожоги 40 процентов тела. Помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь местные жители, передает НГС.

Инцидент произошел 2 ноября около шести вечера по местному времени. Внучка пострадавшей Татьяна рассказала, что бабушка захотела посмотреть на образовавшуюся от прорыва теплотрассы яму, но подошла слишком близко.

По ее словам, сейчас женщина находится на искусственной вентиляции легких. Диагностированы вторая и третья степени ожогов. Состояние оценивается как очень тяжелое и изменений нет, хотя женщина и приходила несколько раз в сознание.

Материалы по теме Запарили уже Россияне страдают от прорыва батарей в квартирах

В ночь после происшествия яму с кипятком засыпали. В полиции и Следственном комитете подтвердили информацию, сообщив, что обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

В свою очередь коммунальщики утверждают, что теплотрасса не стоит у них на балансе, а принадлежит кому-то из местных жителей. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании также признались, что не занимаются эксплуатацией этого участка. Кто отвечает за аварийную теплотрассу, изданию выяснить не удалось.

В конце октября в Татарстане маленький ребенок провалился в люк на улице. Он встал на один край крышки, после чего та перевернулась. Инцидент попал на видео.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!