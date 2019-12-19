Воспитатель «заминированного» российского детсада умерла во время эвакуации

Воспитатель одного из детских садов в Биробиджане Еврейской автономной области умерла во время эвакуации после анонимного сообщения о минировании. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко.

Сейчас специалисты выясняют причину ее смерти. На место ЧП отправился врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Всего в городе были эвакуированы дети из 12 садиков.

Ранее 19 декабря по Дальнему Востоку прокатилась волна телефонного терроризма. Было эвакуировано более 70 дошкольных учреждений в четырех регионах России — Хабаровском крае, ЕАО, Приморье и Амурской области.

9 декабря двухлетняя девочка умерла в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области. Позднее выяснилось, что причиной смерти стала острая респираторная вирусная инфекция.

Ранее стало известно о гибели еще одной воспитанницы детского сада — годовалой девочки в Ижевске. Днем 10 декабря сотрудники учреждения обнаружили ее тело без видимых признаков насильственной смерти. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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