Российская воспитательница заперла детей в темном туалете

В Москве воспитательница частного детского сада заперла детей в темном туалете. Об этом сообщается в группе в «ВКонтакте» «Инцидент. Москва».

Инцидент произошел в одном из частных детских садов, который работает без лицензии. Родители начали замечать, что их дети приходят домой запуганными. После обращения к руководству учреждения были проверены видеокамеры, которые засняли, как воспитатель обижает детей.

Сначала женщина грубо схватила двух маленьких воспитанников за руки, а затем затолкнула их в темное помещение. Однако практически сразу она выпустила детей.

Ежемесячная оплата составляет 72 тысячи рублей за одного ребенка. По словам директора детского сада, воспитателя уволили.

Ранее воспитательница другого московского детского сада решила замаскировать синяк ребенка и разрисовала детей своей группой зеленкой. Женщина сильно схватила малыша за руку, из-за чего у него образовался кровоподтек. Однако скрыть травму не получилось, родители обратились в администрацию учреждения. Несмотря на то, что они не имели претензий, воспитательницу отстранили от работы.

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