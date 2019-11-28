Российская воспитательница побила ребенка книгой за нежелание идти спать

В Подмосковье воспитательница детского сада ударила пятилетнего ребенка книгой по голове за нежелание спать в тихий час. Женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом мать мальчика рассказала «Комсомольской правде».
По словам женщины, 14 ноября ребенка привезли в Одинцовскую центральную районную больницу с ссадинами. На следующий день женщина стала разбираться в случившемся. Родители написали заявление в полицию.
Два дня после происшествия мальчик боялся ходить в детский сад. Отмечается, что в саду произошло минимум два подобных случая, но все жалобы детей родители воспринимали как «каприз». Воспитательница уволилась, а с детьми будут работать психологи.
Ранее в Иркутской области медсестру Саянского дома-интерната для умственно отсталых обвинили в жестоком обращении с ребенком. На появившихся в сети кадрах видно, что медсестра грубо обращается с ребенком и силой пытается его уложить. По данным Следственного комитета, медсестру отстранили от работы. Обстоятельства произошедшего выясняются.