В элитном московском детсаду детей наказывали темным туалетом

Воспитательница элитного детского сада под Троицком наказывала детей, запирая их в туалете без света. Месяц пребывания ребенка в таком дошкольном учреждении обходился родителям в 100 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

По словам матери одного из пострадавших воспитанников, ее пятилетний сын просыпался по ночам и плакал, начал заикаться и мочиться в постель. Ребенок рассказал родителям, что педагог заталкивала его в туалетную комнату, выключала свет и было очень страшно. Родительница пожаловалась руководству московского детского центра и потребовала показать записи с камер наблюдения, но там встали на защиту сотрудницы, пообещав оштрафовать ее.

Канал пишет, что после жалобы родителей женщина продолжила запирать детей в туалете, а рассказавшего о ней мальчика она якобы избила. Семья подала заявление в полицию, отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку.

Позже выяснилось, что у воспитательницы нет педагогического образования, а у детсада — лицензии. Родители начали активно переводить детей в другие учреждения.

В начале января в татарстанском городе Арск работница детского сада швырнула мальчика на пол во время репетиции танца.

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