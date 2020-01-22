В российском городе детям устроили экскурсию по супермаркету и показали еду

Воспитанники детского сада в городе Ржев (Тверская область) сходили на экскурсию в отдел бакалеи супермаркета «Магнит» в рамках выполнения дошкольной образовательной программы. Об этом «Говорит Москва» рассказала начальница отдела образования города Ирина Иноземцева.

По ее словам, на мероприятии российские дети знакомились с разными профессиями. «Предусмотрено посещение социальных объектов с целью расширения знаний детей о профессиях, в том числе и с работой магазина», — пояснила она. До этого детсадовцам устроили поход на почту и в библиотеку.

Ранее в городском отделе образования на своей странице во «ВКонтакте» отчитались о посещении дошкольниками супермаркета «Магнит», чьи сотрудники «доброжелательно встретили детей и в доступной форме провели интересную экскурсию по бакалеям». Работники магазина показали детям кассу, витрины с едой, продемонстрировали пакет с молоком и тыкву.

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