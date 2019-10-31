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В эфире чеченского телевидения отчитали родителей сломавших скамейку детей

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В эфире телеканала ЧГТРК «Грозный» отчитали родителей трех подростков, которые сломали скамейку в микрорайоне «Ипподромный». Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «Кавказ.Реалии».

Телеканал показал, как детей вместе с родителями вызвали в отдел полиции по Ленинскому району Грозного. Там им сообщили, что стоимость поврежденной скамейки составляла 44 тысячи рублей. Поскольку подросткам еще не исполнилось 16 лет, к административной ответственности привлекли родителей — их обязали выполнить общественные работы.

25 октября в эфире чеченского гостелеканала байкер Абу Гаджиев извинился перед журналистом Николаем Уваровым за то, что ударил его. По данным «Кавказ.Реалии», он также принес извинения чеченскому народу и признал, что поступил неправильно.

В июле подросток из Чечни в программе телеканала «Грозный» со слезами на глазах извинялся перед главой республики Рамзаном Кадыровым за критику чеченского руководства. Оставшуюся часть эфира муфтий Салах Межиев общался с мальчиком. Он держал при себе папку с распечатанными комментариями подростка и отчитывал 16-летнего Магомеда Ахматова. Подросток объяснил, что стал «жертвой интернет-пропаганды» и писал о том, чего нет.

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