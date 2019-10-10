Блогер из Ингушетии извинился перед соратником Кадырова за «переход на личности»

Блогер из Ингушетии Магомед-Басир Гелисханов извинился перед спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым за пост в соцсети. Об этом сообщил сам Даудов, сделав публикацию в Instagram-аккаунте.

По его словам, вместе с Гелисхановым на встречу в парламент республики пришел и его отец Абу-Бакар. Даудов пояснил, что причиной встречи стал «нелицеприятный пост» юноши в одном из пабликов в соцсетях под фрагментом его выступления об определении границ между Чечней и Ингушетией.

«Я приемлю критику и отношусь к этому спокойно. Но когда под видом критики переходят на личности, такого нельзя ни понять, ни, тем более, оставлять без внимания. У нас так не принято, за слова надо отвечать», — подчеркнул соратник чеченского главы.

На опубликованной видеозаписи Даудов и пожилой мужчина сидят в кабинете за столом. Мужчины ведут разговор, молодой человек стоит рядом, но не участвует в беседе. Позже Даудов пожимает мужчине руку. О чем говорят люди на видео, неизвестно: вместо голосов на запись наложена музыка.

В публикации Даудов рассказал, что отец «резко осудил действия своего сына», а сам Магомед-Басир «извинился за свои необдуманные слова». По словам политика, он уже до этого предлагал Гелисханову «встретиться и лицом к лицу разобраться во всем», но юноша тогда на встречу не приехал. Как сообщает «Кавказский узел», в настоящее время нет комментариев от Гелисхановых по поводу слов Даудова об извинениях.

В Чечне регулярно сообщают об извинениях граждан. В июле чеченский госканал показал в эфире программу о пользователе соцсети, писавшем критические комментарии о руководстве Чечни. 16-летний Магомед Ахматов пришел в студию, где со слезами на глазах извинялся и просил прощения за свои высказывания.

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