Свастику из лежащих на полу российских детей назвали звездочкой

Министерство здравоохранения Алтайского края назвало звездочкой свастику, которую изображали лежащие на полу в загородном лагере дети. Об этом ведомство рассказало в Instagram-аккаунте.

По данным регионального Минздрава, инцидент произошел 24 декабря в санаторном оздоровительном лагере «Чайка» в Бийске. Выяснилось, что вожатые репетировали с детьми танец «Звездочка» к новогоднему представлению. При этом у вожатого не было злого умысла и он не стремился продемонстрировать свастику, заверили сотрудники министерства.

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С педагогами лагеря провели беседу. Также администрация лагеря взяла под контроль подготовку новогоднего праздника.

25 декабря сообщалось, что 21-летний вожатый выложил в Instagram снимок, на котором дети легли на пол актового зала и показали свастику. Педагог сопроводил пост подписью «Люблю свою работу». «Вожатый утверждает, что это была репетиция детской сказки, и никакой свастики он не имел в виду. Он серьезный парень, мы сами удивлены», — пояснили в детском учреждении.

В ноябре российские полицейские приняли число 55, в которое выстроились участники флешмоба, за свастику. Мероприятие было посвящено 55-летию первого полета человека в космос и прошло в 2016 году.

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