Российские дети играли и сложились в свастику

Воспитанники детского лагеря в Алтайском крае выложили из своих тел на полу свастику. Об этом сообщает издание «Сиб.фм».

Инцидент произошел в загородном детском учреждении «Чайка» в Бийске. Отмечается, что фотографию выложил в Instagram 21-летний вожатый лагеря, сопроводив ее подписью «Люблю свою работу». В настоящий момент она доступна в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул».

По информации издания, вожатый предложил детям развлечься и поучаствовать в игре, при этом не все дети понимали, какой символ они демонстрируют. В случившемся участвовала в том числе и восьмилетняя девочка, которая расценила идею вожатого как смешную шутку, рассказал ее отец.

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В «Чайке» признали, что запечатленный на фотографии зал действительно расположен в их учреждении. «Вожатый утверждает, что это была репетиция детской сказки, и никакой свастики он не имел в виду. Он серьезный парень, мы сами удивлены», — пояснили в организации. Там пообещали провести проверку инцидента и уволить сотрудника, если подтвердится его причастность.

В ноябре российские полицейские приняли число 55, в которое выстроились участники флешмоба, за свастику. Мероприятие было посвящено 55-летию первого полета человека в космос и прошло в 2016 году.

Согласно поправкам в статьи законов «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

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