Российские полицейские приняли число 55 за свастику

В городе Катлан Кемеровской области полиция составила протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП («Демонстрация нацистской символики») на юриста Дмитрия Миропольцева из-за фотографии числа 55 — предположительно, правоохранительные органы сочли фигуру похожей на свастику. Об этом сообщила «Тайга.Инфо».

Претензии возникли из-за флешмоба, который прошел в 2016 году и был посвящен 55-летию первого полета человека в космос. В апреле 2019 года Миропольцев опубликовал на странице во «ВКонтакте» скриншот из сюжета федерального канала — в кадре участники флешмоба выстроились в число 55. Флешмоб проводило региональное отделение движения «Российские студенческие отряды».

Изображение нашли сотрудники областного центра «Э», других подобных картинок на странице не обнаружили. Уточняется, что в деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полицейских. Юрист связывает административное дело со своей общественной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в России разрешат демонстрацию свастики в кино, научных произведениях, а также в музеях, если она будет вызывать негативное отношение к идеологии нацизма. В мае этого года в Госдуме подтвердили необходимость уточнения правил использования нацистской символики.

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