Власти отреагировали на георгиевские ленточки со свастикой

Власти Нижегородской области не увидели злого умысла в продаже георгиевских ленточек со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель главы региона Дмитрий Краснов заявил, что это похоже на «неудачное использование чувствительных символов». Однако сувениры со свастикой из магазина были изъяты, сообщили в пресс-службе Краснова. Правоохранительные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Замгубернатора подчеркнул, что, несмотря на отсутствие злого умысла, «предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах, особенно в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне».

В продаже георгиевские ленточки со свастикой в одном из магазинов Нижнего Новгорода ранее заметил местный житель Александр Дейч. После этого он решил провести контрольную закупку и приехал в магазин вместе с журналистами. Однако сотрудники торговой точки отреагировали на появление камер агрессивно и устроили драку.

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