Россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот

В Воронеже местная жительница отсудила у детского сада 600 тысяч рублей в качестве компенсации за пролитый на ее дочь литр горячего компота. На тот момент шестилетняя девочка получила ожоги различной степени тяжести, два месяца находилась на лечении в больнице и перенесла операцию. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле 2017 года воспитанница детсада столкнулась с помощницей воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом. В результате женщина пролила на девочку более литра горячего компота, чем нанесла ребенку вред здоровью средней тяжести.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Суд взыскал в пользу пострадавшей восьмилетней девочки 500 тысяч рублей и еще 100 тысяч — в пользу ее матери.

В конце января в одном из детских садов Костромы няня во время завтрака накричала на детей и назвала их маленькими мерзавцами. Общение женщины с воспитанниками сняли на видео. Россиянка объяснила, что разговаривает с детьми на повышенных тонах, потому что у нее «плохое настроение». Отмечалось, что женщина — многодетная мать.

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