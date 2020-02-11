В московском детсаду развесили фото окровавленных детей в образе фронтовиков

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детсада предложили провести фотосессию в таком же стиле. Об этом сообщил отец одного из детей Алексей Бигильдин на своей странице в Facebook, приложив к посту снимки плакатов.

По словам россиянина, появление плакатов на стенах учреждения мотивировали тем, что «дети должны помнить о войне». Он удивился, что «память» о войне навязывается маленьким детям таким образом, и назвал произошедшее адом. «Но все однажды заканчивается», — написал Бигильдин.

В 2019 году в преддверии Дня Победы в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей. Они промаршировали по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер. Дети также были одеты в современный камуфляж, они держали в руках игрушечное оружие, отдавали честь и возлагали цветы к мемориалу.

По словам начальницы управления образования администрации Пятигорска Натальи Васютиной, этот парад должен был помочь научить детей правильно себя вести. По ее мнению, «чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru