Российским школьникам предложили отпраздновать столетие Калашникова с автоматами

В Минпросвещения предложили российским школам провести 10 ноября урок к столетию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, в рамках которого дети должны будут на скорость собрать и разобрать АК-47 и АК-74. Соответствующий документ с методическими рекомендациями по проведению урока опубликован на сайте министерства.

Ожидается, что всероссийский урок с автоматами поможет сформировать у школьников чувство патриотизма «как духовно-нравственной категории», заложить «основы национального самосознания» и воспитать в детях «чувство ответственности и долга перед Родиной, формирование готовности к ее защите».

Кроме того, занятие к столетию Калашникова должно «способствовать росту интереса школьников к службе в Вооруженных силах России, к военным специальностям и учебе в военных вузах страны, к физической и психологической подготовке их к службе в рядах Вооруженных сил», говорится в методических рекомендациях по проведению урока.

Помимо сборки и разборки АК-47 и АК-74, школьникам также предложат сравнить отечественные автоматы Калашникова с автоматом М-16 американского производства. В уроке предлагается поучаствовать школьникам всех возрастов.

Российский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. Изобретенный им АК-47 считается одним из самых востребованных автоматов в мире. В 1979 году Калашников получил звание «Заслуженный деятель науки и техники Удмуртской АССР», в 1989 году — «Заслуженный работник промышленности СССР».

7 мая в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей. Они промаршировали по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер. На детях также был надет современный камуфляж, они держали в руках игрушечное оружие, отдавали честь и возлагали цветы к мемориалу.

По словам начальницы управления образования администрации Пятигорска Натальи Васютиной, этот парад должен был помочь научить детей правильно себя вести. По ее мнению, «чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество».

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