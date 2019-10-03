День гражданской обороны в российской школе отметили под «Все идет по плану»

МЧС России Новосибирская область / ВКонтакте

Управление МЧС по Новосибирской области опубликовало ролик, где школьники надели противогазы под песню «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона». Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видео дети со звонком заходят в класс, после чего камера поворачивается на учительницу, которая говорит, что 4 октября отмечается День гражданской обороны. После этого оператор снова обращается к детям, которые, как выясняется, за несколько секунд успели надеть противогазы.

Затем снова показывают учительницу, которая стоит в костюме химической защиты и говорит: «Новосибирск готов к гражданской обороне! А вы?».

После этих слов появляются титры, и начинает играть музыка из известной песни группы «Гражданская оборона».

24 мая в интернете появился ролик с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале №74 Владивостока в костюмах зайцев с заклеенными скотчем сосками. Одна из школьниц была в полицейской форме. Как рассказала директор школы, подростки пришли на занятия в обычной одежде, но затем переоделись и, выбежав во двор, начали танцевать.

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших во флешмобе, за незаконное ношение формы. В управлении образования Владивостока после проверки сообщили, что со школьниками провели профилактические беседы.

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