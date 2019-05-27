Устроившие БДСМ-флешмоб выпускники извинились и получили поддержку директора

Выпускники школы № 74 во Владивостоке, устроившие флешмоб в стиле БДСМ, заявили, что все «осознали», и «попросили прощения». Об этом заявила директор учреждения Галина Пугина, передает РИА Новости.

По ее словам, одиннадцатиклассники сдают экзамены. «Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально», — отметила директор.

Кроме того, Пугина уточнила, что инцидент произошел не на последнем звонке, а в последний день после учебы — «время после школы, после уроков, которое школьники назвали "отрыв"». Она добавила, что простила выпускников и «не держит на них зла».

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«Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса … Это была глупая выходка», — заключила она.

24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать.

Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены. В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.