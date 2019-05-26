Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала. Об этом Алиса Гудименко написала в Facebook.

«Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которой они явно не заслужили», — отметила она.

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Кроме того, по словам Гудименко, ее мать проработала в школе №74 тридцать лет, а сама она знает директора с детства. «Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать», — добавила она в защиту Пугиной и призвала поддержать директора «любым способом».

Депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов, ранее уже вставший на защиту Пугиной, написал в комментариях к записи, что директор «не должна оправдываться», поскольку она «ничего плохого не сделала», а устроившие БДСМ-флешмоб дети просто «перешутили».

24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать.

Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены. В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка youtube / newsvlru

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