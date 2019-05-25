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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

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Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.

Правоохранительные органы установили личности участников инцидента и составили на них административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»). Нарушителям предстоит заплатить штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей. Полиция также намерена конфисковать у молодых людей форменную одежду.

Учащиеся сообщили, что они приобрели полицейскую форму в магазине спецодежды.

МВД продолжает проверку в отношении руководства, преподавателей и других участников инцидента.

24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками из школы №74 города Владивостока, которые устроили танцы на крыльце и в актовом зале школы в импровизированных БДСМ-костюмах. Одна из девочек надела полицейскую форму.

Директриса Галина Пугина написала после этого заявление на увольнение, пояснив, что не знала о подготовке ребят к такому выпускному. На занятия подростки, по ее словам, пришли в обычной одежде.

В департаменте образования Приморья заявили о недопустимости такого поведения и собираются наказать администрацию школы.

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Предыстория: Родителей участницы БДСМ-шоу на выпускном накажут
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