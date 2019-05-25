Родителей участницы БДСМ-шоу на выпускном накажут

Во Владивостоке родителей одной из участниц БДСМ-шоу на школьном выпускном оштрафуют за незаконное ношение ею полицейской формы. Об этом сообщил РИА Новости представитель краевого управления МВД в субботу, 25 мая.
Претензии органов правопорядка связаны с тем, что на рубашке, которую использовала девушка, присутствовали знаки различия и символика российской полиции. С родителями остальных участников скандального выпускного местные власти собираются провести разъяснительные беседы.
24 мая этих школьников похвалил депутат приморского заксобрания Артем Самсонов. Он также заявил, что наказывать их за ношение формы не стоит, как и участников телевизионных шоу.
В тот же день в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками из школы №74 города Владивостока, которые устроили танцы на крыльце и в актовом зале школы в импровизированных БДСМ-костюмах. Одна из девочек надела полицейскую форму.
Директриса Галина Пугина написала после этого заявление на увольнение, пояснив, что не знала о подготовке ребят к такому выпускному. На занятия подростки, по ее словам, пришли в обычной одежде.
В департаменте образования Приморья заявили о недопустимости такого поведения и собираются наказать администрацию школы.