Родителей участницы БДСМ-шоу на выпускном накажут

Во Владивостоке родителей одной из участниц БДСМ-шоу на школьном выпускном оштрафуют за незаконное ношение ею полицейской формы. Об этом сообщил РИА Новости представитель краевого управления МВД в субботу, 25 мая.

Претензии органов правопорядка связаны с тем, что на рубашке, которую использовала девушка, присутствовали знаки различия и символика российской полиции. С родителями остальных участников скандального выпускного местные власти собираются провести разъяснительные беседы.

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24 мая этих школьников похвалил депутат приморского заксобрания Артем Самсонов. Он также заявил, что наказывать их за ношение формы не стоит, как и участников телевизионных шоу.

В тот же день в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками из школы №74 города Владивостока, которые устроили танцы на крыльце и в актовом зале школы в импровизированных БДСМ-костюмах. Одна из девочек надела полицейскую форму.

Директриса Галина Пугина написала после этого заявление на увольнение, пояснив, что не знала о подготовке ребят к такому выпускному. На занятия подростки, по ее словам, пришли в обычной одежде.

В департаменте образования Приморья заявили о недопустимости такого поведения и собираются наказать администрацию школы.

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