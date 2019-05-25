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Директриса школы рассказала о последствиях БДСМ-шоу для выпускников

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Скандальный флешмоб в школе №74 города Владивостока произошел за день до последнего звонка, за эту акцию никто из учеников не был отчислен. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала директриса учреждения Галина Пугина.

«Конечно, для людей был шок. Самое главное, на следующий день был праздник последнего звонка. Дети танцевали вальс, пели песни учителям», — отметила она.

Пугина остается на своей должности до 7 июня и пока не знает, чем займется дальше. Директриса поблагодарила всех, кто сегодня заступается в соцсетях и СМИ за детей и администрацию школы.

Она подчеркнула, что сами участники БДСМ-шоу не хотели позорить школу и считали происходящее лишь безвредной забавой. «Все извинялись — и дети, и родители», — добавила Пугина.

К десятикласснику, распылившему огнетушитель в актовом зале, никаких других мер, кроме разъяснительной беседы в присутствии матери, администрация школы не применяла. Отчислять его не будут.

Пугина также прокомментировала действия ученицы, надевшей полицейскую форму. «Она купила эти погоны в магазине. Все везде доступно. И они не понимают, что это плохо», — заключила директриса.

Ранее 25 мая представитель краевого управления МВД рассказал, что родителей этой ученицы оштрафуют.

Видео с шоу, которое устроили выпускники школы №74, нарядившись в импровизированные БДСМ-костюмы, распространилось в сети 24 мая. В департаменте образования заявили о недопустимости подобных действий на территории школы. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.

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Предыстория: Родителей участницы БДСМ-шоу на выпускном накажут
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