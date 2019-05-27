В сети появилась петиция в поддержку устроивших БДСМ-флешмоб выпускников

Жители Владивостока создали петицию, в которой потребовали не допустить преследования и наказания учеников городской школы №74 Владивостока, устроивших БДСМ-флешмоб. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«На кадрах с того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны», — говорится в тексте.

Уточняется, что в тот день, когда было снято видео с БДСМ-флешмобом, в школе проходила фотосессия для выпускного альбома, и одиннадцатиклассники решили подойти «к этому процессу неформально».

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Петиция адресована управлению МВД по Приморскому краю, администрации региона и его губернатору Олегу Кожемяко, а также главе Владивостока Олегу Гуменюку.

24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать.

Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены. В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Сами выпускники заявили, что все «осознали», и «попросили прощения». Директор отметила, что «не держит на них зла».

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка youtube / newsvlru

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