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Проверка БДСМ-флешмоба школьников закончилась беседами

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Управление образования Владивостока завершило проверку костюмированной вечеринки учеников городской школы №74. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.

«Просто прошли профилактические беседы», — уточнили в учреждении.

В свою очередь директор школы Галина Пугина назвала инцидент исчерпанным. По ее словам, «ничего криминального не произошло. Ребята поняли, что они все-таки перешли школьные рамки. Я думаю, что для них это тоже станет своеобразным уроком», — сказала она.

24 мая в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать.

В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка
youtube / newsvlru
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