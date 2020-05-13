Воспитательница российского приюта стравливала детей ради видео в Instagram

В Уфе (Республика Башкортостан) воспитательница приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, стравливала учеников для видео и выкладывала ролики в свой Instagram-аккаунт. Один из таких роликов она сопроводила комментарием: «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой». Кадры из Instagram педагога публикует РЕН ТВ.

На появившихся в сети кадрах воспитательница грубо разговаривает с детьми, унижает их, ругается матом и снимает происходящее на видео. Одну из девочек она называет дурой, в то время как та залезает под парту и прячется. «Немного о "прекрасной работе"», — так сама воспитательница описывает ролик.

Материалы по теме «Забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть» Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи

На другом видео, опубликованном в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте», педагог прямо говорит другой воспитаннице ударить мальчика. После того как между детьми завязывается драка, воспитательница начинает смеяться и говорит, что пошутила.

На сайте приюта в Уфе говорится: «Здесь сложилась команда профессионалов, которая умеет работать с детьми, быть рядом, делить с ними радости и трудности. Деятельность коллектива направлена на содействие в реализации права семьи и детей, на помощь со стороны государства, укрепление семьи».

По информации РЕН ТВ, республиканское управление МВД проводит проверку по факту видео. Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова сообщила РИА Новости, что психологи проверяют психику воспитанников приюта. Она добавила, что к проверке инцидента подключилась прокуратура. Воспитательница закрыла свои страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось о воспитательнице одного из местных детских садов Новодвинска Архангельской области, которая таскала детей за волосы, оставляла их одних в комнате для игр и заливала шприцем воду в ухо одного из воспитанников в качестве наказания. В отношении воспитательницы утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в неоднократном жестоком обращении с детьми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!