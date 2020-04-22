Избивающая младенца россиянка попала на видео

Жительница Оренбурга избила своего восьмимесячного сына, находясь в гостях у подруги в городе Соль-Илецке. Видео с истязанием ребенка опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах 21-летняя женщина, ругаясь на младенца, бьет его.

В отношении матери возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с ребенком по статье 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего»). Ее задержали, следователи намерены ходатайствовать о ее аресте. На допросе она не смогла объяснить причину своего поступка. Видео с ее признанием опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах женщина признает свою вину, но не может объяснить причину своего поступка. По данным следствия, вечером 20 апреля 2020 года подозреваемая в гостях у своей подруги в городе Соль-Илецке, избила своего восьмимесячного сына. В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая, с целью определения вменяемости женщины. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

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