Россиянин заставил маленькую дочь убегать от набирающей скорость машины

Житель Мухоршибирского района Бурятии бил свою дочь, ударял ее головой об стол, душил, и заставлял бежать перед своим автомобилем за «мелкие, незначительные провинности». Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Когда девочка бежала перед автомобилем, мужчина периодически повышал скорость, если она останавливалась или снижала темп. Таким образом он «создавал опасность наезда» на ребенка.

В школе, отвечая на вопросы учителей о травмах и кровоподтеках, девочка говорила, что падала во время игр. Об избиениях педагогам рассказал ее одноклассник, после чего сотрудники школы обратились в правоохранительные органы.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном положении»). Ему назначили 3 года и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Москвы избивал на камеру пятилетнего пасынка за то, что ребенок не хотел ложиться спать. Тетя мальчика утверждала, что мужчина бьет не только пасынка, но еще и двух дочерей, а также заставляет их просить разрешения на любые действия, в том числе на питье воды и поход в туалет. Родственники жаловались на него в полицию, но его быстро отпускали. После публикации видео с издевательствами мужчина извинился и сказал, что он «сорвался, занервничал». Против него завели дело по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

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