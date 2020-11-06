Россияне описали жестокость в клинике с таскавшей за волосы девочку медсестрой

Родители пациентов рассказали о жестоком отношении к другим детям в новосибирской туберкулезной больнице, где медсестра оттаскала за волосы девочку. Описаниями издевательств они поделились с изданием «Подъем».

Россияне также предоставили «Подъему» видео из больничной палаты, на котором показано, как одна из медсестер, предположительно, шлепает не попавшего в кадр ребенка, а затем и другого. Мать одного из пациентов рассказала, что на детей постоянно кричат и таскают их за шиворот.

По словам женщины, врачи в больнице хорошие, а «младший персонал — как в СИЗО». Они якобы заставляют детей заправлять постель с утра и не ложиться под одеяло в течение дня, в противном случае унижая их. Россиянка уточнила, что речь идет о разных медсестрах и добавила, что дети видели, как на площадке они взяли плачущего ребенка за шиворот и потащили.

Мать другой девочки, которая опубликовала появившееся ранее видео, рассказала, что ребенок лежит в палате без родителей — они находятся во взрослом туберкулезном центре. По ее словам, как сказал представитель Следственного комитета, не факт, что ребенка вернут в семью.

По данным РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Медсестре грозит три года лишения свободы.

Ранее 5 ноября появилось видео, на котором показано, что одна из медсестер грубо завела ребенка в палату, оттаскала его за волосы, а затем швырнула на кровать. После этого женщина наклонилась над ним, что-то сказала, накрыла одеялом и ушла. После публикации сотрудницу отстранили от работы, в Минздраве Новосибирской области сообщили, что готовится приказ о ее увольнении.