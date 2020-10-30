Российский врач назвала способ избежать облысения после COVID-19

Чтобы избежать проблем с выпадением волос и облысением, надо не заниматься самолечением, а в первую очередь пойти к врачу. Такой способ назвала трихолог Наталья Яковлева, передает News.ru.

По словам врача, специалист оценит состояние головы и определит лучший уход за волосами. Яковлева добавила, что существуют различные добавки и наружные средства, применение которых будет зависеть от показаний и возраста пациента.

Она уточнила, что не стоит самостоятельно принимать витамины, потому что волосяные луковицы чувствительно реагируют на внешние раздражители, и предупредила, что предотвратить выпадение волос на 100 процентов нельзя.

Ранее трихолог Юлия Галямова рассказала, что выпадение волос при коронавирусе может быть вызвано не самой болезнью, а сопутствующим психологическим напряжением. Так она ответила на исследование японских ученых, которые выяснили, что у заразившихся пациентов выпадают волосы. Еще одна возможная причина выпадения волос — прием больших дозировок противовирусных препаратов и антибиотиков.