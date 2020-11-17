Вторую российскую вакцину от COVID-19 сделают бесплатной

Вакцину против COVID-19 от научного центра «Вектор», получившую название «ЭпиВакКорона», сделают бесплатной для жителей России, в коммерческую продажу она не поступит. Об этом заявил директор центра Ринат Максютов, передает «Интерфакс».

На виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» он указал, что об экспорте тоже речи не идет, потому что перед этим следует обеспечить вакциной всех нуждающихся россиян. По словам ученого, лишь выход на масштабное производство позволит вести продажу за рубеж или гуманитарную помощью другим странам.

Также Максютов рассказал, что в декабре центр приступит к исследованию препарата на детях. Вначале речь будет идти о возрасте 14-17 лет. До этого тестировать вакцину «ЭпиВакКорона», вторую в России, разрешили на добровольцах старше 60 лет. По данным реестра Минздрава, исследования начаты 16 ноября и закончатся 15 мая 2021 года. В них примут участие 180 человек.

На прошлой неделе стало известно, что проверка первой вакцины, «Спутник V» от центра имени Гамалеи, на детях и беременных начнется в мае-июне следующего года.

За последние сутки в России зарегистрировано 22 410 новых случаев заражения в 85 регионах и 442 смерти. Число заболевших с начала эпидемии подбирается к двум миллионам, умер 33 931 человек.