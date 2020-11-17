Названы сроки начала исследований второй российской вакцины от COVID-19 на детях

Центр «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», планирует приступить к началу исследований препарата среди детей в декабре. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов, передает «Интерфакс».

Максютов уточнил, что сначала в исследовании примут участие дети от 14 до 17 лет.

Ранее стало известно, что «Вектор» получил разрешение Минздрава на тестирование «ЭпиВакКороны» на добровольцах старше 60 лет. Согласно реестру министерства, испытания начались 16 ноября 2020 года и закончатся 15 мая 2021 года, в нем примут участие 180 человек. Специалисты будут исследовать безопасность, реактогенность и иммуногенность препарата. «ЭпиВакКорона» получила регистрацию 13 октября, сейчас проходит третья фаза ее пострегистрационных испытаний.

11 ноября сообщалось, что исследования первой российской вакцины «Спутник V» на детях и беременных, возможно, начнутся в мае-июне 2021 года. Как рассказал директор разработавшего препарат центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сначала пройдет проверка на детях от 17 до 14 лет, затем от 13 до 8 лет и младше. Он объяснил, что согласно законодательству и России, и других стран, исследования на лицах младше 18 лет можно проводить лишь после их прохождения другими возрастными категориями.

За последние сутки в России зарегистрировали 22 410 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 22 055 выздоровления и 442 летальных исхода. С начала пандемии выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 1 475 904 человека, умерли — 33 931.