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Центр «Вектор» начнет исследование своей вакцины от COVID-19 на пожилых

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Минздрава на тестирование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

Согласно документу, испытания начались 16 ноября 2020-го и закончатся 15 мая 2021 года. В нем примут участие 180 пациентов. Будет проведено «открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов».

В данный момент идет третья фаза пострегистрационных испытаний разработанного «Вектором» препарата, который зарегистрирован 13 октября.

В середине октября началось тестирование отечественной вакцины «Спутник V» на пенсионерах. После прививки у первой группы испытуемых не было никаких побочных эффектов. Отсутствие реакции на препарат свидетельствует о подавлении иммунной системы, что характерно для пожилых. Из-за этого их организм реагирует не так ярко. «Это очень хороший факт», — говорил руководитель клинического исследования Никита Ломакин.

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