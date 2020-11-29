Назван процент переболевших коронавирусом россиян

До половины россиян могли переболеть коронавирусом или столкнуться с ним. Об этом заявил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины и экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе c Ura.ru.

«Ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20-45 процентов россиян, в зависимости от региона, уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом или переболели», — рассказал вирусолог.

При этом он добавил, что проводимые учеными работы связаны с определением титров антител, но «подробностей, как всегда, нет».

Ранее другой российский вирусолог оценил возможность повторного заражения коронавирусом. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, такая вероятность существует, но, скорее всего, инфекция будет протекать легче.

С начала пандемии в России зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции зафиксировано 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.