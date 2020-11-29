Доктор Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью

Врач и телеведущий Александр Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор пояснил, что люди не готовы к эпидемиям, подобным эпидемии COVID-19. В частности, для борьбы с ними нет универсальной вакцины. «Если придет вирус со смертностью 35-40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет», — отметил он.

По словам Мясникова, человечеству грозит именно грипп — птичий или свиной. «Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! <...> В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!» — подчеркнул специалист.

Ранее в ноябре Мясников спрогнозировал новый пик пандемии коронавируса. По его мнению, весь следующий год людям придется жить «с этими пиками»: они будут в мае и ноябре. Он также призвал готовится к этому.