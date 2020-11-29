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Вирусолог оценил прогноз доктора Мясникова о новой смертельной эпидемии

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российский вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал прогноз врача и телеведущего Александра Мясникова о новой эпидемии с большой смертностью. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, специалисты действительно рассматривают возможность такого развития событий. «И основания для этого тоже есть, тут доктор Мясников совершенно прав», — пояснил вирусолог.

Чепурнов пояснил, что птичий грипп, о котором говорил его коллега, обладает подобным потенциалом распространения. Кроме того, у этого патогена наблюдается колоссальная летальность. «Единственное, что пока нас защищает, — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено», — предупредил он.

Вирусолог напомнил, что вирусы способны легко адаптироваться к новому хозяину. Другая сложность связана с созданием универсальной вакцины от гриппа, так как вирус быстро рекомбинируется. При этом белки, способные его нейтрализовать, труднодоступны.

Ранее Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью. По его прогнозу, человечеству грозит именно грипп — птичий или свиной, так как для его широкого распространения необходима всего пара мутаций. «Если придет вирус со смертностью 35-40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», — выразил опасение он.

Предыстория: Доктор Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью
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