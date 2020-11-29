Доктор Мясников рассказал об опасности популярного девайса

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности наушников. О вреде популярного девайса он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Мясников, безопасных для здоровья наушников не существует, хотя накладные и считаются более щадящими моделями. В случае, если человек будет постоянно пользоваться девайсом на протяжении трех-четырех лет, его слух начнет ухудшаться. «Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120», — пояснил врач.

Он добавил, что к 50 годам серьезное ухудшение слуха наблюдается у четверти жителей развитых стран, и роль в этом могут играть именно наушники. Критерием безопасного уровня громкости, по его словам, служит способность человека слышать свой голос и окружающих — если этого не происходит, музыку нужно сделать тише.

Ранее доктор Мясников призвал россиян не использовать различные предметы для чистки ушей. «Не ковыряйте в ушах. Ничем», — сказал он, пояснив, что так можно легко повредить барабанную перепонку.