Доктор Мясников назвал опасную для здоровья привычку

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасную для здоровья привычку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Он призвал россиян не использовать различные предметы для чистки ушей. Специалист считает, что в ушах ничем нельзя ковырять, поскольку барабанную перепонку очень легко проткнуть. «Не ковыряйте в ушах. Ничем», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее доктор Мясников рассказал, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях — стенокардии и опухоли головного мозга, иммунные и эндокринные заболевания, болезни печени, сердца и других органов. Плохие сны также могут быть следствием посттравматического синдрома и депрессии.