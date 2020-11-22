Доктор Мясников перечислил вызывающие ночные кошмары болезни

Ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях — стенокардии и опухоли головного мозга. О неожиданном симптоме в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор вспомнил о случае с мужчиной, который жаловался на жуткие сновидения, в которых его хоронили заживо. После пробуждения пациент чувствовал сильное сердцебиение и боль в груди. По результатам ЭКГ удалось выявить запущенную форму стенокардии. По мнению Мясникова, промедление в этом случае грозило бы серьезными последствиями.

Врач также перечислил другие болезни, о которых могут свидетельствовать ночные кошмары — иммунные и эндокринные заболевания, болезни печени, сердца и других органов. Плохие сны также могут быть следствием посттравматического синдрома и депрессии.

Ранее доктор Мясников назвал продукты, которые могут быть полезны в борьбе с вирусными заболеваниями, в том числе коронавирусом. Одним из важных элементов при лечении этой инфекции является цинк, которым богато куриное мясо.