Доктор Мясников назвал полезные при коронавирусе продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут быть полезны в борьбе с вирусными заболеваниями, в том числе коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из важных элементов при лечении этой инфекции является цинк, которым богато куриное мясо, сказал Мясников. Тяжелые формы заболевания можно предотвратить, потребляя витамин D, который в больших количествах содержится в селедке. Во время острой фазы нужно потреблять углеводы, поскольку они дают больше энергии, добавил телеведущий.

Чай с лимоном и имбирем может способствовать потоотделению, данных же о пользе имбиря и чеснока при вирусных заболеваниях нет, продолжил Мясников. «Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть», — заключил он.

Ранее Мясников заявил, что разоблачил популярную схему лечения коронавируса. Несколько пациентов прислали ему неправильные рекомендации. В данной схеме перечислены препараты для употребления в зависимости от степени тяжести болезни.

«Перемешано все: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений» — предупредил врач.