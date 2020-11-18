Доктор Мясников разоблачил популярную схему лечения коронавируса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников разоблачил популярную схему лечения коронавируса. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам доктора, неправильные рекомендации по лечению COVID-19 ему прислали несколько пациентов, которые спрашивали его совета. Такая схема, в которой перечислены препараты для употребления в зависимости от степени тяжести болезни, активно используется некоторыми специалистами, отметил он.

Мясников назвал этот список лекарств откровенным и опасным бредом, подобного мнения придерживается и Минздрав. «В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений! Кроме возможных (но не обязательных) витаминов D и C, цинка и интерферонов в каплях, в ней все бессмысленно и опасно!» — резюмировал доктор.

Он напомнил, что COVID-19 — болезнь, которая в большинстве случаев проходит сама и требует лишь времени и отсутствие помех иммунитету для борьбы с ней. Главврач призвал пациентов не поддаваться панике, которая заставляет принимать препараты без разбора, а докторов — выписывать только утвержденные схемы лечения. По его мнению, приведенный им в примере список лекарств способен убить человека.

Ранее Мясников заявил, что в настоящее время люди из-за панических настроений иногда принимают меры для лечения коронавируса, которые являются смертельно опасными. Ему известны случаи, когда запуганные легкой формой вируса люди начинали себе колоть кроверазжижающий препарат «Клексан». Это лекарство никак не поможет при ОРЗ, подчеркнул врач. Он предположил, что пациенты таким образом думали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы, но в итоге поставили свое здоровье и жизнь под угрозу.